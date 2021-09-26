Камчатские сейсмологи предупредили об активности Карымского вулкана

Петропавловск-Камчатский, 26 сентября. Карымский вулкан, находящийся на Камчатке, выбросил столб пепла высотой около трех километров. Жителей близлежащих сел предупредили о возможных последствиях происшествия.

Сообщение об этом распространила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. По их словам, пепел может приземлиться как минимум в двух селах, располагающихся неподалеку.

«Спутниковые данные KVERT показали: взрывы выбросили пепел на высоту до 3 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 12 километров к юго-западу от вулкана», — говорится в сообщении.

В региональном отделении ГУ МЧС подтвердили информацию о выбросе пепла из Карымского вулкана. По информации ведомства, пепловый шлейф растянулся в сторону Мильковского района. Под ударом стихии могут оказаться два села — Пущино и Шаромы. На данный момент пеплопад не зарегистрирован ни в одном населенном пункте, сообщили в МЧС.

В последнее время по всему миру фиксируется вулканическая активность. Одним из таких случаев стало извержение Фуэго в Гватемале с выбросами столбов пепла и пирокластических потоков.