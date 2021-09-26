Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне

Нью-Йорк, 26 сентября. Мировое сообщество очень близко к вооруженному ядерному конфликту. Таким мнением поделился генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Во всем мире на хранении находится приблизительно 14 тысяч единиц ядерного вооружения. Эта цифра является опасной, заявил Гутерреш в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

«Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта», – сообщил Гутерреш.

Генсек ООН также отмечал угрозу климатической катастрофы, которая может привести к повышению мирового температурного режима на 2,7 градуса. По его словам, сейчас всем странам нужно активизировать усилия в этом направлении, пишет издание «Парламентская газета»

Недавно Гутерреш провел двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление влияния ООН в мире и развитие отношений организации с РФ.