Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 08:02
08:00
Весь мир
Россия возродит старый военный аэродром на Чукотке
08:00
Политика
Союз Австралии, Великобритании и США может быть выгоден России
07:56
Общество
Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне
07:54
Шоу-бизнес
Политолог Сатановский объяснил популярность телеведущей Бузовой «наглой посредственностью»
07:53
Общество
Netflix официально объявил о начале подготовки к созданию третьего сезона «Ведьмака»
07:33
Спорт
Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика
07:31
Общество
Активисты «ЛизаАлерт»: примеры из жизни помогут ребенку научиться безопасному поведению
07:24
Общество
Правовед Пшеничникова посоветовала проверять юридический статус машины перед покупкой
07:17
Общество
Синоптик Паршина: солнечная погода вернется в Москву к концу сентября
06:44
Общество
Российская драма «Ничья» завоевала приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Все новости

Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне
Общество
Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Нью-Йорк, 26 сентября. Мировое сообщество очень близко к вооруженному ядерному конфликту. Таким мнением поделился генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Во всем мире на хранении находится приблизительно 14 тысяч единиц ядерного вооружения. Эта цифра является опасной, заявил Гутерреш в Международный день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

«Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению. Пришло время рассеять облако ядерного конфликта», – сообщил Гутерреш.

Генсек ООН также отмечал угрозу климатической катастрофы, которая может привести к повышению мирового температурного режима на 2,7 градуса. По его словам, сейчас всем странам нужно активизировать усилия в этом направлении, пишет издание «Парламентская газета»

Недавно Гутерреш провел двустороннюю встречу с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление влияния ООН в мире и развитие отношений организации с РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне
оон ядерное оружие гутерреш
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru