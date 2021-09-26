Политолог Сатановский объяснил популярность телеведущей Бузовой «наглой посредственностью»

Москва, 26 сентября. Телеведущая Ольга Бузова не имеет никаких особенных талантов, однако смогла заработать большую популярность и много денег. На это указал политолог Евгений Сатановский.

Он пояснил, что причина постоянной шумихи вокруг артистки связана с ее наглостью. Бузова — «в каждой дыре затычка». Пример бывшей участницы «Дома-2» доказывает, что «все эти таланты, годы учебы и природные данные» для успеха вовсе не нужны.

«Главное, чтобы нахрапистость была и максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению. В отличие от людей ярких и творческих, которые зачастую целиком из этих самых комплексов и состоят», — написал Сатановский в соцсетях.

Политолог отметил, что это касается не только Бузовой и не только современных звезд. Он напомнил историю танцовщицы Иды Рубинштейн, уровень саморекламы которой выходил за все рамки приличия.

Ольга Бузова ранее перестала здороваться с Иосифом Пригожиным. Поющая телезвезда обиделась на продюсера за критику ее участия в спектакле на сцене МХАТ имени Горького.