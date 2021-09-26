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Netflix официально объявил о начале подготовки к созданию третьего сезона «Ведьмака»
Общество
Netflix официально объявил о начале подготовки к созданию третьего сезона «Ведьмака»
Кадр из сериала «Ведьмак»

Лос-Гатос, 26 сентября. Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон сериала «Ведьмак». Подробности о предстоящих съемках создателями кинокартины пока что не уточняются.

Основной каст сериала в предыдущих сезонах состоял из Генри Кавилла, сыгравшего Геральта, Ани Чалотры в роли Йеннифэр и Фрейи Аллан, исполнившей роль Цири. Кавилл получил наибольшую популярность после роли Супермена, Чалотру поклонники запомнили по сериалу «Убийство по алфавиту», а Аллан снималась в «Войне миров».

Анонс «Ведьмака», сюжет которого взят из книги польского писателя Анджея Сапковского, опубликован в посте официального аккаунта проекта в Twitter. Ожидаемая дата выхода трейлера 17 декабря.

«Бросьте монетку в нашу растущую вселенную Ведьмака!» — сообщается в публикации.

Кроме того, Netflix готовится снять сиквел полнометражного мультфильма и сериала по мотивам «Ведьмака». Они рассчитаны на детскую аудиторию и семейные просмотры.

Недавно Netflix представил зрителям третий сезон сериала "Сексуальное просвещение". Однако сервис уже продлил его на четвертый сезон.

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netflix ведьмак третий сезон
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