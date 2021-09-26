Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика

Москва, 26 сентября. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался под впечатлением от победы украинца Александра Усика над англичанином Энтони Джошуа в титульном боксерском бою.

После этого триумфа уроженец Симферополя завоевал сразу четыре титула в супертяжелом весе. Усик получил чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации WBA Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), пишет RT.

«Впечатляющее выступление», — написал Нурмагомедов под постом Усика в Instagram.

Украинский боксер в поединке с Джошуа одержал 19 победу в 19 боях. Его оппонент потерпел второе поражение в карьере и лишился всех титулов, которые теперь перешли к Усику.

Титульный поединок между боксерами проходил в Лондоне. Единогласным решением судей победу одержал украинец со счетом 117-112, 116-112, 115-113.