Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 08:01
08:00
Весь мир
Россия возродит старый военный аэродром на Чукотке
08:00
Политика
Союз Австралии, Великобритании и США может быть выгоден России
07:56
Общество
Генсек ООН Гутерреш: мир слишком близок к ядерной войне
07:54
Шоу-бизнес
Политолог Сатановский объяснил популярность телеведущей Бузовой «наглой посредственностью»
07:53
Общество
Netflix официально объявил о начале подготовки к созданию третьего сезона «Ведьмака»
07:33
Спорт
Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика
07:31
Общество
Активисты «ЛизаАлерт»: примеры из жизни помогут ребенку научиться безопасному поведению
07:24
Общество
Правовед Пшеничникова посоветовала проверять юридический статус машины перед покупкой
07:17
Общество
Синоптик Паршина: солнечная погода вернется в Москву к концу сентября
06:44
Общество
Российская драма «Ничья» завоевала приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне
Все новости

Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика
Спорт
Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика
vk.com  /  UFC

Москва, 26 сентября. Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался под впечатлением от победы украинца Александра Усика над англичанином Энтони Джошуа в титульном боксерском бою.

После этого триумфа уроженец Симферополя завоевал сразу четыре титула в супертяжелом весе. Усик получил чемпионские пояса Всемирной боксерской ассоциации WBA Super, Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO), пишет RT.

«Впечатляющее выступление», — написал Нурмагомедов под постом Усика в Instagram.

Украинский боксер в поединке с Джошуа одержал 19 победу в 19 боях. Его оппонент потерпел второе поражение в карьере и лишился всех титулов, которые теперь перешли к Усику.

Титульный поединок между боксерами проходил в Лондоне. Единогласным решением судей победу одержал украинец со счетом 117-112, 116-112, 115-113.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Нурмагомедов двумя словами описал чемпионский бой Усика
Александр Усик бокс хабиб нурмагомедов энтони джошуа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru