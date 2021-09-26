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Активисты «ЛизаАлерт»: примеры из жизни помогут ребенку научиться безопасному поведению

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 07:31
Общество
Активисты «ЛизаАлерт»: примеры из жизни помогут ребенку научиться безопасному поведению
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Москва, 26 сентября. Некоторые методы обучения детей безопасности не являются эффективными. Как научить их правильному поведению с незнакомцами, рассказали активисты отряда «ЛизаАлерт».

Безопасность ребенка является одной из зон ответственности родителей. Взрослые должны приучать детей с юных лет, что им следует информировать родителей о своем местонахождении или возможной задержке после школы.

Среди бесполезных методов обучения является обсуждение правильного поведения. Взрослые регулярно устраивают дискуссии с детьми о правилах безопасности, если случается что-то плохое, но диалог не оказывает должного влияния на детей. Специалисты рекомендуют прибегать к форме игры или к примерам из собственного опыта.

«С подростками, например, очень хорошо работает история из своей жизни. По опросам, восемь из десяти женщин сталкивались с ситуациями, когда взрослые люди проявляли к ним интерес... пытались куда-то увести, показывали картинки. И эти истории полезно рассказывать ребенку», — отметила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Ксения Кнорре-Дмитриева.

Еще одним способом является обсуждение действий во время похода на массовые мероприятия. Ребенку нужно напомнить, к кому можно обратиться за помощью, что делать нельзя. Нужно разрешить ребенку кричать, если он чувствует опасность, передают «Известия».

Несовершеннолетние пропадают очень часто. Подобный случай произошел в Кемеровской области. Девочка-подросток вышла из дома и бесследно пропала. Поисками заняты волонтеры и полиция.

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