Правовед Пшеничникова посоветовала проверять юридический статус машины перед покупкой

Москва, 26 сентября. Владелец автомобиля может оказаться недобросовестным и выставить на продажу угнанную или залоговую машину. Об этом предупредила юрист Наталья Пшеничникова.

Продажа автомобиля, который находится под залогом или иным займом, может аннулировать договор купли-продажи. Проверка государственного регистрационного номера и VIN-кода машины в специальных сервисах поможет избежать такой ситуации.

Не чистый на руку автовладелец также может попытаться продать нерастаможенную машину или «двойника». По мнению старшего преподавателя департамента правовых дисциплин в университете «Синергия» Натальи Пшеничниковой, необходимо всегда уточнять и семейное положение продавца. Бывшая вторая половинка может начать судебный процесс и отсудить автомобиль, пишет издание «Известия».

«Всегда уточняйте семейное положение и отношение супруги/супруга к сделке. Недавний развод супругов — плохой знак для покупателя», – заявил юрист.

Ранее автоэксперт Юрий Панченко заявил, что цена на поездки на такси пойдет вверх. Причиной этому, по словам специалиста, служит новое распоряжение Минтранса.