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Синоптик Паршина: солнечная погода вернется в Москву к концу сентября
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Синоптик Паршина: солнечная погода вернется в Москву к концу сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 26 сентября. Солнечная сухая погода, которая будет похожа на бабье лето, ожидается в Москве к концу текущего месяца. Об этом заявила завлаборатории Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Однако относительно солнечная погода не принесет в столицу тепла. По словам Паршиной, температуры будут фиксироваться достаточно низкие. Предположительно, температурный режим будет варьироваться в районе от 8 до 10 градусов тепла в дневное время, и от 8 до 10 в ночное, передает радиостанция «Говорит Москва».

Сезон настоящего бабьего лета с высокими температурами может наступить на севере страны. В частности на Кольском полуострове, Заполярье, Республике Коми, Ненецком автономном округе, Ямале, Архангельской и Вологодской областях установится солнечная погода.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «золотая осень» придет в некоторые регионы Российской Федерации. По его словам, благоприятная погода установится в европейской части страны.

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погода москва гидрометцентр
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