Российская драма «Ничья» завоевала приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне

Сан-Себастьян, 26 сентября. Дебютная драма Лены Ланских «Ничья» удостоена главного приза в рамках конкурса «Новые режиссеры» на фестивале в Сан-Себастьяне. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

Социальный фильм «Ничья» рассказывает о жизни 14-летней девочки. Подросток скрывает рождение ребенка. За производство ленты отвечала студия СТВ при поддержке Минкультуры РФ. В картине сыграли Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов.

«Очень благодарны творческой команде, продюсерам фильма за их труд и с нетерпением ждем картину на экранах страны. Успех нашего дебютного кино говорит о высоком уровне проектов, и, безусловно, является ориентиром, а также примером для начинающих кинематографистов», — поздравили создателей фильма «Ничья» в ведомстве.

Еще один российский фильм под названием «Батя» завоевал диплом кинофестиваля Premio Felix. Ленту представили на показе в Милане. Главные роли исполнили комик Стас Старовойтов и актер Владимир Вдовиченков.