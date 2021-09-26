Пользователь WeChat перечислил отличия культуры чаепития в России и Китае

Пекин, 26 сентября. История чая в России началась позже, чем на Востоке. Со временем в РФ сформировалась уникальная чайная культура, которая отлична от китайской, рассказал пользователь WeChat.

Самая большая разница заключается в сахаре. По словам автора статьи, русские любят пить черный чай с добавлением этого вещества. Кроме того, они употребляют чай обязательно со сладким. В Китае же отдают предпочтение зеленым чайным напиткам без различных добавок, передает «ИноСМИ».

«По-видимому, русские не могут переносить пресный вкус простого черного чая. В таком случае невозможно представить, чтобы они пили обычный кипяток, как это принято в Китае», — отметил пользователь WeChat.

Россияне, в отличие от китайцев, чаще всего устраивают чаепитие в определенное время – после ужина. В это время, по словам автора, семья собирается за чашкой горячего напитка и обсуждает прошедший день. Чаепитие считается одним из способов провести время и сплотиться.

«По сравнению с Китаем и Японией, чай в России является поводом для того, чтобы собраться вместе и поболтать, поэтому на стол ставят пирожные, конфеты и другие сладости. Часто чаем сопровождаются любые приемы пищи», — добавляется в статье.

Пользу зеленого чая увидел японский исследователь Еити Фукусима. По его словам, такой напиток снижает риск развития рака эндометрия, легких, яичников. Целебные свойства возникают за счет большого количества катехинов.