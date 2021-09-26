Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 06:30
06:09
Общество
Пользователь WeChat перечислил отличия культуры чаепития в России и Китае
06:06
Спорт
Валуев поделился эмоциями после победы Усика над Джошуа
06:06
Происшествия
Сотрудники МЧС смогли потушить пожар в Красносельском районе Петербурга
06:02
Спорт
Карпин отреагировал на гол Дзюбы после отказа футболиста играть за сборную России
06:00
Общество
Убил и забыл: юрист Юкша рассказал, почему пермскому стрелку не уйти от наказания
05:59
Происшествия
Квартира загорелась в жилом доме Красногвардейского района Петербурга
05:53
Общество
Подрядчик пообещал устранить просадку асфальта на развязке в Новом Уренгое
05:46
Происшествия
Автомобиль выехал на тротуар и протаранил рекламное табло в центре Москвы
05:22
Общество
Роспотребнадзор: дизосмия фиксируется у более одного процента людей до COVID-19
05:15
Общество
Профессор Хеджер перечислила альтернативы лимону и уксусу в соленьях
Все новости

Пользователь WeChat перечислил отличия культуры чаепития в России и Китае
Общество
Пользователь WeChat перечислил отличия культуры чаепития в России и Китае
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Пекин, 26 сентября. История чая в России началась позже, чем на Востоке. Со временем в РФ сформировалась уникальная чайная культура, которая отлична от китайской, рассказал пользователь WeChat.

Самая большая разница заключается в сахаре. По словам автора статьи, русские любят пить черный чай с добавлением этого вещества. Кроме того, они употребляют чай обязательно со сладким. В Китае же отдают предпочтение зеленым чайным напиткам без различных добавок, передает «ИноСМИ».

«По-видимому, русские не могут переносить пресный вкус простого черного чая. В таком случае невозможно представить, чтобы они пили обычный кипяток, как это принято в Китае», — отметил пользователь WeChat.

Россияне, в отличие от китайцев, чаще всего устраивают чаепитие в определенное время – после ужина. В это время, по словам автора, семья собирается за чашкой горячего напитка и обсуждает прошедший день. Чаепитие считается одним из способов провести время и сплотиться.

«По сравнению с Китаем и Японией, чай в России является поводом для того, чтобы собраться вместе и поболтать, поэтому на стол ставят пирожные, конфеты и другие сладости. Часто чаем сопровождаются любые приемы пищи», — добавляется в статье.

Пользу зеленого чая увидел японский исследователь Еити Фукусима. По его словам, такой напиток снижает риск развития рака эндометрия, легких, яичников. Целебные свойства возникают за счет большого количества катехинов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пользователь WeChat перечислил отличия культуры чаепития в России и Китае
китай чай отличия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru