Валуев поделился эмоциями после победы Усика над Джошуа

Москва, 26 сентября. Украинский боксер Александр Усик вопреки мнению большинства уверенно победил англичанина Энтони Джошуа в бою за четыре титула чемпиона мира.

Таким образом политический и спортивный деятель России Николай Валуев, который в прошлом также выступал на ринге, прокомментировал победу Усика. По его словами, многие эксперты выстраивали другую картину боя.

«Александр молодец. Обезоружил полностью Джошуа — с явным преимуществом (провел бой — Прим. ред.), потому что все судьи отдали победу Усику», — сказал Валуев в интервью Пятому каналу.

По его словам, люди верили в мастерство Усика, однако рассчитывали в лучшем случае на ничью. На деле же все оказалось иначе. Теперь за украинского боксера можно только порадоваться, добавил Валуев.

Александр Усик победил Энтони Джошуа в 12-раундовом бою единогласным решением судей. Украинец по итогам поединка завоевал сразу четыре чемпионских титула в супертяжелом весе.