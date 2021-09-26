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Карпин отреагировал на гол Дзюбы после отказа футболиста играть за сборную России
Спорт
Карпин отреагировал на гол Дзюбы после отказа футболиста играть за сборную России
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов»

Санкт-Петербург, 26 сентября. Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин обрадовался голу форварда «Зенита» Артема Дзюбы в недавнем матче. Ранее игрок отказался выступать за национальную команду.

Дзюба в минувшей встрече против самарских «Крыльев Советов» смог забить мяч, сравняв счет на 35-й минуте. В конце встречи нападающий «Зенита» заработал 11-метровый удар. Стандарт реализовал Алексей Сутормин, благодаря чему сине-бело-голубые победили со счетом 2:1, пишет RT. Результативный удар также оценил и наставник российской сборной по футболу.

«Дзюба снова забил? Здорово!», — сказал Карпин после матча.

Артем Дзюба вошел в расширенный состав игроков, приглашенных в национальную команду на матчи квалификации Чемпионата мира по футболу — 2022. Встречи пройдут в октябре, однако форвард решил не принимать в них участие. Свой выбор Дзюба аргументировал плохой формой.

Благодаря победе над «Крыльями» петербургский «Зенит» упрочил свое лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Сине-бело-голубые на данный момент имеют в копилке 23 очка.

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