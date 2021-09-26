Подрядчик пообещал устранить просадку асфальта на развязке в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 26 сентября. Автовладельцы заметили просадку асфальта на транспортной развязке в Новом Уренгое, которую открыли 4 сентября после ремонта.

По данным издания «Ямал-медиа», подрядчик уже в курсе событий и выразил готовность отремонтировать недочет по гарантии. Яма могла образоваться на одном из заездов на путепровод, в месте где проходят инженерные сети.

Компания пообещала устранить ошибки в ближайшее время. Работы назначены на эти выходные. Ремонт пройдет в ночное время суток, чтобы снизить нагрузку на дорогах.

Недавно калининградцы пожаловались на падающую с дома плитку. Здание по улице Интернациональной начало создавать угрозу безопасности жизни людей. Все началось после падения большого куска плитки на тротуар, где ходят люди. В некачественных работах местные жители обвинили застройщика дома.