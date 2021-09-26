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Роспотребнадзор: дизосмия фиксируется у более одного процента людей до COVID-19
Общество
Роспотребнадзор: дизосмия фиксируется у более одного процента людей до COVID-19
pixabay.com/PD

Москва, 26 сентября. Проблемы с обонянием испытывают 1,4% населения до COVID-19, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, на способность отчетливо улавливать запахи влияет множество факторов, среди которых подверженность нейродегенеративным болезням и сахарному диабету, а также вредные привычки. Если человек все же заболел COVID-19, то так называемая дизосмия может сохраняться до года.

«В среднем 1,4% населения испытывали проблемы с ощущением запахов еще до ковида. При этом у людей старшего возраста данное расстройство встречается чаще — нарушения обоняния (дизосмия) регистрировались у 50% людей старше 50 лет и у 80% старше 80 лет», — передает слова Пшеничной ТАСС.

Эксперт добавила, что после перенесенного заболевания проблемы могут затронуть не только обонятельные рецепторы. Фиксируется и ослабление иммунитета, которое можно исправить физическими нагрузками, правильным режимом и питанием.

Исходя из статистики, дизосмия настигает 75-80% людей, заразившихся коронавирусом. Подобное состояние длится три-четыре недели, однако не является главным симптомом заболевания COVID-19, предупредила специалист.

Однако часть пациентов переносят болезнь и без подобных нарушений. Инфекционист Тимаков объяснил причины такого феномена.

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коронавирус нарушение обоняния дизосмия
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