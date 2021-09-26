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Профессор Хеджер перечислила альтернативы лимону и уксусу в соленьях
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Профессор Хеджер перечислила альтернативы лимону и уксусу в соленьях

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 05:15
Общество
Профессор Хеджер перечислила альтернативы лимону и уксусу в соленьях
pixabay.com

Анкара, 26 сентября. Лимон или уксус при добавлении в соленья могут нанести существенный вред организму. Такое заявление сделала турецкий профессор Джанан Хеджер и перечислила альтернативы.

При приготовлении солений специалист советует использовать чай. По ее словам, желаемый уровень кислотности можно достичь с помощью одного чайного пакетика или одной-двух ложек рассыпного чая. Наряду с этим дубовые или виноградные листья также могут дать желаемый эффект.

Полезными соления станут, если их готовить с поваренной солью. Для наделения продукта пробиотическими свойствами можно добавить молочную сыворотку, передает «ИноСМИ» перевод издания Turkiye.

«В сыворотке содержатся молочнокислые бактерии. С помощью этой молочной кислоты вы сможете быстрее запустить процесс ферментации», — рассказала Хеджер.

Специалист предупредила, что здоровым людям не стоит есть соленья каждый день. Особенно осторожными нужно быть гипертоникам. При большом употреблении соли может увеличиться риск атеросклероза и сердечного приступа. Предостерегла профессор и беременных женщин. Они могут столкнуться с отеками и повышением артериального давления.

«Большое количество соли может вызвать язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Я также не рекомендую уксус и лимон, поскольку уксусная кислота может напрямую становиться причиной расстройств желудочно-кишечного тракта, провоцировать рефлюкс», — резюмировала Хеджер.

Соленья не рекомендуется употреблять людям с нарушениями желудочно-кишечного тракта и болезнями почек, подтверждала доктор медицинских наук Антонина Стародубова. Она напомнила, что такие продукты содержат в себе много соли и натрия.

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диета советы соленья
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