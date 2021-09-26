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Пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана
Происшествия
Пассажирский поезд сошел с рельсов в американском штате Монтана
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Хавр, 26 сентября. Три человека погибли в результате схода с рельсов пассажирского поезда компании Amtrak недалеко от города Хавр в американском штате Монтана. Об этом сообщили местные СМИ.

Сотрудники экстренных служб работают на месте схода с рельсов пяти вагонов состава. Курсировавший между Чикаго и Сиэтлом поезд перевозил 147 пассажиров и 13 членов экипажа. Некоторые из них получили травмы, точное количество пока не известно. Спасатели и медики решают вопросы транспортировки пострадавших.

Причина трагедии пока не называется. Специалистам предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Пять вагонов с щебнем ранее сошли с рельсов в Удмуртии. В результате инцидента никто не пострадал, также осталась целой транспортная инфраструктура.

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