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МВД России планирует усилить контроль за мигрантами за счет IT-технологий
Общество
МВД России планирует усилить контроль за мигрантами за счет IT-технологий
pixabay.com

Москва, 26 сентября. Контроль за находящимися в России в России мигрантами хотят усилить за счет современных информационных технологий. Об этом заявили в МВД РФ.

МВД России подготовило законопроект, который направлен на повышение контроля за въездом и нахождением в стране иностранных граждан. Документ предполагает установление миграционных правил и получение статуса, соответствующего целям посещения государства.

«Одной из целей разработки законопроекта является повышение уровня обеспечения безопасности, в том числе за счет более широкого внедрения современных информационных технологий в процедуры предоставления государственных услуг и осуществления государственного контроля», — передает ТАСС.

Новое приложение для мигрантов хотят запустить в 2022 году. Оно поможет оформить документы и найти работу иностранцам. Пока создать прототип и идет работа над изменениями в нормативной правовой базе, рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

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мвд мигрант контроль
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