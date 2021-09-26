Ряд категорий российских бюджетников начнут получать увеличенную зарплату с 1 октября

Москва, 26 сентября. Заработная плата сотрудников бюджетных организаций будет индексирована с 1 октября. Выплаты увеличатся на четыре процента.

Этот показатель может увеличиваться в зависимости от региона проживания. Новые правила коснутся спасателей МЧС, работников учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, а также специалистов реабилитационных центров для инвалидов, передает «Московский комсомолец».

«Бюджетники и муниципальные служащие теперь защищены от официальной инфляции, их зарплаты проиндексируют в среднем от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности», — отметил экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода.

Проиндексированы также будут и все доплаты. Изменения не коснутся зарплат медиков, учителей и все тех других, кого затронул майский указ президента.

Минтруд России ранее назвал показатель индексации пенсий в 2022 году. Процент увеличения выплат составит 5,9 процента.