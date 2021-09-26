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Кадыров со смехом отчитался перед Путиным о результатах на выборах в Госдуму в Чечне
Политика
Кадыров со смехом отчитался перед Путиным о результатах на выборах в Госдуму в Чечне
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал президенту РФ Владимиру Путину о единогласной победе «Единой России» на выборах в ГД на территории региона. При этом он не смог сдержать смех.

Объявляя победу партии «Единая Россия», Кадыров объяснил причины таких итогов голосования. По его словам, все это является результатом большой плодотворной совместной работы.

«У нас в республике "Единая Россия" получила 96 процентов, КПРФ — 0,75 процента, а ЛДПР — вообще ниже того», — сказал Кадыров в эфире телеканала «Россия-24».

Путин в ответ на это заявил, что цифры могут показаться гражданам далекими от реальности. Однако, по его словам, если проанализировать проделанную в регионе работу, то вопросов не остается. В качестве примера глава государства предложил взглянуть на современный город Грозный.

Недавно президент США Джо Байден во время очередного выступления затронул тему ущемления прав секс-меньшинств, при этом упомянув Чечню. Кадыров отреагировал на слова американского лидера и назвал его риторику странной.

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Все новости / Политика / Кадыров со смехом отчитался перед Путиным о результатах на выборах в Госдуму в Чечне
выборы путин единая россия кадыров
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