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Трамп снова объявил о «крупной победе» на президентских выборах в 2020 году
Политика
Трамп снова объявил о «крупной победе» на президентских выборах в 2020 году
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Атланта, 26 сентября. Бывший американский лидер Дональд Трамп и его команда «выиграли» на прошлых выборах в 2020 году. Об этом заявил 45-ый президент Соединенных Штатов Америки на митинге в Джорджии.

Он раскритиковал местные власти, которые якобы не боролись с фальсификациями на голосовании. Дональд Трамп снова поднял тему нечестных выборов в США.

«Выиграл я или проиграл, все, что я хочу, — это честные выборы, но я не сомневаюсь, что мы выиграли, и выиграли крупно», — объявил Трамп.

Самые частые вопросы, которые в последнее время задают бывшему президенту, связаны с участием Дональда Трампа в выборах в 2024 году. Политик отказывается говорить общественности что-то определенное, а только намекает и интригует.

Ранее он назвал причину своего отказа от участия в предвыборной гонке. Экс-глава государства отступит только в случае болезни.

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