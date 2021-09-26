Парламентские выборы стартуют 26 сентября в Германии

Берлин, 26 сентября. Выборы в бундестаг начнутся в Германии 26 сентября в 09:00 по московскому времени. Они определят будущее страны на ближайшие четыре года.

Канцлер Ангела Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах после 16 лет у власти. Проголосовать смогут порядка 60,4 миллионов граждан страны. Социологические институты прогнозируют борьбу между Социал-демократической партией Германии и Христианско-демократическим, Христианско-социальным союзами.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени. После их закрытия телеканалы АРД и ЦДФ представят первые данные экзитпола. Первые результаты планируют опубликовать уже в ночь с воскресенья на понедельник.

Накануне выборов в Германии выпустили коллекцию золотых монет с изображением действующего канцлера Ангелы Меркель. Стоимость изделия составляет 49,95 евро. Всего тираж насчитывает пять тысяч экземпляров, передает RT.