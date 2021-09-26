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Вице-президент Топливного союза Гусев объяснил способ проверки объема бензина в баке при заправке

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 03:18
Общество
Вице-президент Топливного союза Гусев объяснил способ проверки объема бензина в баке при заправке
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 сентября. Самостоятельно проверить недолив топлива на заправке можно только одним способом. Никакие специальные приборы для этого не нужны.

Многие автовладельцы задаются вопросом, обманывают ли АЗС своих клиентов. Действительно ли на заправках наливают тот объем бензина, который оплачен, отметил вице-президент «Независимого топливного союза» Дмитрий Гусев.

Определить объем топлива, который заливают на АЗС, можно при помощи обычных канистр. Специалист порекомендовал для этого заправляться не на определенную сумму, а на количество литров. Гусев также напомнил о физических свойствах бензина, передает «Прайм».

«Соответственно летом в бак топлива войдет немного больше, а зимой меньше. Это естественные колебания, который причислить к фактам недолива или перелива нельзя», — объяснил специалист.

Он также поспешил успокоить автовладельцев. Чаще всего заправки не обманывают своих клиентов и наливают нужное количество топлива. В связи с этим проблема недолива бензина преувеличена.

Бензин марки Аи-95 ранее обновил исторический рекорд на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Показатель составил 60 176 рублей за тонну.

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