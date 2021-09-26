Жюри итальянского кинофестиваля наградило российскую комедию «Батя» дипломом

Милан, 26 сентября. Российский фильм «Батя» удостоен диплома кинофестиваля Premio Felix, который в четвертый раз проходил в Милане. О награде рассказала пресс-служба телеканала ТНТ4.

Сюжет «Бати» разворачивается вокруг главного героя Макса в исполнении комика Стаса Старовойтова. Его отца играет звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков. Проект отсняли как полноценную комедию, собравшую свыше 500 млн рублей в прокате. Лента вошла в топ самых успешных фильмов 2021 года на цифровых платформах.

«Народный хит российского кино "Батя" получил приз на кинофестивале в Италии – фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo», — передает слова пресс-службы ТАСС.

Фильм «Море волнуется раз» режиссера Николая Хомерики набрал самое большое количество голосов в последний день «Кинотавра». Ленту признали лучшей. Призом удостоена дочь Сергея Бодрова — младшего, актриса Ольга Бодрова, сыгравшая в этой картине.