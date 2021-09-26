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Удар молнии поразил самолет рейса Екатеринбург — Сочи

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 03:29
Происшествия
Удар молнии поразил самолет рейса Екатеринбург — Сочи
pixabay.com

Краснодар, 26 сентября. Самолет авиакомпании Azur Air, совершавший перелет из Екатеринбурга в Сочи, чуть не упал после попадания в него молнии. Своими переживаниями поделился один из пассажиров.

Мужчина заявил, что заход на посадку сопровождался весьма неблагоприятными погодными условиями: шел дождь и была очень слабая видимость из-за сильной облачности. Из-за этого самолету пришлось заходить на второй круг.

«Это был дикий ужас. При заходе на посадку была сильная облачность и дождь, было темно. Началась сильная болтанка», — пишет портал E1 со ссылкой на слова пассажира.

По его словам, в какой-то момент самолет «провалился» и начал падать. После этого произошел хлопок и яркая вспышка. В салоне воздушного судна началась паника.

По данным издания, самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Авиакомпания сообщила, что сейчас он неисправен.

Недавно похожий случай произошел с самолетом Sukhoi Superjet 100, который летел из Саранска в Москву. Молния ударила в сопло самолета, но это никак не отразилось на исправности воздушного судна, и оно благополучно село в аэропорту пункта назначения.

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