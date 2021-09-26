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Журналист издания Mysl Polska восхитился уверенностью и убежденностью Захаровой
Политика
Журналист издания Mysl Polska восхитился уверенностью и убежденностью Захаровой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Варшава, 26 сентября. Группа польских журналистов встретились в Москве с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Общение с дипломатом впечатлило публициста Mysl Polska Адама Смеха.

Разговор между Захаровой и журналистами концентрировался на обострении польско-российских отношений. Некоторые тезисы, которые озвучила дипломат, могут показаться неприятными польским русофобам. Однако Смех назвал общение с Захаровой чрезвычайно интересным, а представителя МИД РФ — профессионалом своего дела.

Адам Смех заметил, что в его журналистской карьере такие ответственные моменты возникают не часто. Сначала он не поверил, что в программе путешествия авторов польских СМИ по Москве действительно будет встреча с Захаровой.

«Мне показалось, что это нечто не слишком реальное, просто «вишенка на торте», которую мы, может быть, получим, а, может быть, и нет. Надежды нарастали по мере того, как приближалась дата встречи», — заметил журналист.

Захарова пришла на мероприятие в штатском, хоть и часто на публичные выступления надевает форму. По словам Смеха, дипломат сразу показала, что не случайно занимает свой пост — в течение полутора часов с российской стороны высказывалась только она.

«Мария Захарова держалась уверено, демонстрировала убежденность в верности позиции ведомства, которое она представляет, и в целом России, и подробно отвечала на все наши вопросы», — добавил автор.

Журналист заявил, что считает встречу с Захаровой одним из важнейших событий в своей публицистической деятельности. Раньше, по его мнению, представители иностранных СМИ не имели шанса на какие-либо официальные контакты с Москвой и предавались только теоретическим размышлениям. Теперь же авторы могут напрямую пообщаться на сложные темы с самыми узнаваемыми персонами российской политической сцены.

Захарова активно выступает в поддержку СМИ и свободы распространения мнений. Так, недавно она заявила, что Москва потребует от Киева прекратить гонения на независимую журналистику, а от международных организаций — дать оценку действиям Украины.

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