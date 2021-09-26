Японский исследователь Фукусима отметил способность зеленого чая снижать риск развития рака

Токио, 26 сентября. Зеленый чай способен предотвратить развитие заболеваний. Среди них инсульт и некоторые виды рака, рассказал исследователь Еити Фукусима японскому Nihon Keizai.

Исследование пользы зеленого чая ведется на протяжении долгих лет. Ученые приходят к выводу, что напиток позволяет снизить риск развития рака эндометрия, легких, яичников, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Целебные свойства чая возникают из-за катехинов, которые содержатся в нем в большом количестве.

«Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием», — пояснил ученый.

Вещества способствуют повышению активности ферментов, которые расщепляют жир. Таким образом они облегчают его использование в организме для получения энергии. Наконец, еще одним полезным свойством катехинов является возможность предотвратить заражение вирусом гриппа. Для получения «чайного иммунитета» нужно употреблять этот напиток пять месяцев.

Однако в некоторых случаях зеленый чай может нести опасность. Например, если употреблять его в горячем виде, сообщала врач-диетолог Маргарита Арзуманян. По ее словам, такие напитки могут стать причиной развития онкологического заболевания.