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Японский исследователь Фукусима отметил способность зеленого чая снижать риск развития рака
Общество
Японский исследователь Фукусима отметил способность зеленого чая снижать риск развития рака
pixabay.com

Токио, 26 сентября. Зеленый чай способен предотвратить развитие заболеваний. Среди них инсульт и некоторые виды рака, рассказал исследователь Еити Фукусима японскому Nihon Keizai.

Исследование пользы зеленого чая ведется на протяжении долгих лет. Ученые приходят к выводу, что напиток позволяет снизить риск развития рака эндометрия, легких, яичников, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Целебные свойства чая возникают из-за катехинов, которые содержатся в нем в большом количестве.

«Полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием», — пояснил ученый.

Вещества способствуют повышению активности ферментов, которые расщепляют жир. Таким образом они облегчают его использование в организме для получения энергии. Наконец, еще одним полезным свойством катехинов является возможность предотвратить заражение вирусом гриппа. Для получения «чайного иммунитета» нужно употреблять этот напиток пять месяцев.

Однако в некоторых случаях зеленый чай может нести опасность. Например, если употреблять его в горячем виде, сообщала врач-диетолог Маргарита Арзуманян. По ее словам, такие напитки могут стать причиной развития онкологического заболевания.

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