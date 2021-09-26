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Замглавы МИД России Вершинин: саммит G20 по Афганистану назначен на 28 сентября
Политика
Замглавы МИД России Вершинин: саммит G20 по Афганистану назначен на 28 сентября
mid.ru

Нью-Йорк, 26 сентября. Саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Кто будет представлять Россию на предстоящем саммите, Вершинин не уточнил. Пока вопрос решается, и кандидату будет выслано специальное приглашение. Изначально встречу хотели провести после недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) установили контроль над Афганистаном после вывода войск США из страны.

«28 сентября, насколько я помню, где-то так», — передает слова Вершинина ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин уже провел переговоры с замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло. Встреча прошла на площадке 76-й сессии Генассамблеи ООН. Стороны обсудили региональные конфликты и обстановку, которая сложилась в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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g20 афганистан вершинин
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