Вашингтон, 26 сентября. Экс-президент США Дональд Трамп открыто не заявлял о желании вновь участвовать в гонке за пост главы страны. Но есть причина, из-за которой он может пропустить выборы.

Дональд Трамп дал интервью одной из американских радиостанций. Ведущий поинтересовался у него, что может удержать бывшего лидера Соединенных Штатов от предстоящих выборов в 2024 году. По словам политика, это может произойти из-за звонка врача или болезни.

«Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе», — заявил Трамп в эфире радиостанции Real America's Voice.

Соединенные Штаты могут исчезнуть к моменту следующих выборов президента страны в 2024 году, передает RT мнение Дональда Трампа. Но сейчас в государстве наблюдается небывалый приток мигрантов. По словам бывшего лидера США, такие действия превратят страну в государство третьего мира.