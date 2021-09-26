МЧС Азербайджана опровергло сообщения о возгорании во дворце в Баку

Баку, 26 сентября. Сообщения о возгорании Дворца Гейдара Алиева в Баку оказались фейковыми. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций Азербайджана.

Ведомство сообщило, что в здании не было зафиксировано открытого огня. Однако было небольшое задымление, которое исходило из соседнего с дворцом здания, пишет ТАСС

«Пожара или возгорания в здании не было», – сообщили в МЧС страны.

Ранее ряд информационных ресурсов в онлайн-мессенджере Telegram сообщили, что Дворец Гейдара Алиева загорелся в столице Азербайджана в Баку. По предоставленной информации, был зафиксирован хлопок и последовавший за ним открытый огонь в здании.