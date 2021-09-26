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Юрист Капитанец перечислила случаи получения маткапитала мужчиной в России

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 01:46
Экономика
Юрист Капитанец перечислила случаи получения маткапитала мужчиной в России
pexels.com  /  Josh Willink

Москва, 26 сентября. Мужчина может рассчитывать на материнский капитал, если является единственным усыновителем первого ребенка и раньше не пользовался соответствующей государственной поддержкой.

Третьим условием для получения выплат является дата вступления в силу решения об усыновлении. Это не должно было произойти раньше 1 января 2020 года, отметила в беседе с «Прайм» доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.

«Если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал», — пояснила юрист.

Мужчина также может получать материальную помощь, если является единственным усыновителем второго и последующих детей. Дата вступления соответствующего решения в силу не должна быть ранее 2007 года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала сумму материнского капитала на первого ребенка в 2024 году. Она составит 544 301 рубль.

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