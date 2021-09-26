Политолог Романова заявила о снижении цен на газ в Европе после запуска «СП-2»

Москва, 26 сентября. Российский трубопровод «Северный поток — 2» никак не влияет на рост цен на газ в Европе. Об этом заявила доцент департамента международных отношений НИУ ВШЭ Татьяна Романова.

Увеличение стоимости голубого топлива в Европе связано с «рыночной динамикой и недостаточной выработкой энергии из возобновляемых источников». Решить проблему мог бы старт «СП-2», но этому мешает долгий процесс сертификации, передает РИА Новости.

«Россия с формальной точки зрения выполняет все обязательства минимальные, которые она должна выполнять. Да, конечно, Россия теоретически могла бы поставлять больше природного газа, но этого не делает. Если и винить Россию, то в том, что она не делает больше, чем должна, чем могла бы делать в рамках своих договоров. Все обязательные положения своих договоров Россия выполняет», — отметила Романова.

Главным противником сертификации являются США. Из-за американских санкций не все компании соглашаются на сертификацию.

Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела ранее назвала сроки сертификации «Северного потока — 2». Она сообщила, что этот процесс может занять около двух месяцев.