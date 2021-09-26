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Украинский боксер Усик завоевал четыре титула чемпиона мира в бою с Джошуа

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 01:53
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Спорт
Украинский боксер Усик завоевал четыре титула чемпиона мира в бою с Джошуа
Pr Scr instagram.com  /  @usykaa

Лондон, 26 сентября. Украинец Александр Усик победил британского боксера Энтони Джошуа и получил звание чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Титульный поединок проходил в Лондоне на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» и продлился все 12 раундов. Усик одержал победу по набранным очкам единогласным решением судейского корпуса, пишет RT. Счет боя 117-112, 116-112, 115-113 в пользу 34-летнего украинского боксера.

Александр Усик за свою профессиональную карьеру провел 19 боев и во всех одержал победу, из них 13 — нокаутом. Ранее украинец являлся обладателем титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Джошуа в этом бою потерпел второе поражение в карьере. На счету 31-летнего англичанина 24 победы, среди них 22 — нокаутом.

Ранее чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в интервью BoxingScene спрогнозировал итог этого поединка. По его словам, Джошуа должен был продержаться против Усика не более трех раундов.

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Александр Усик бокс энтони джошуа чемпион мира
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