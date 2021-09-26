Путин поделился впечатлениями после встречи с маралами во время поездки по тайге в Сибири

Владивосток, 26 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отправились в поездку на автомобиле по сибирской тайге. Неожиданно к транспорту выскочили маралы.

Стая маралов неслась на большой скорости и едва не сбила автомобиль. Глава государства удивился появлению животных и признался, что никогда не видел таких больших жителей леса. Видеоролик со впечатлениями Путина опубликовал канал РЕН ТВ.

«Огромные маралы просто. Никогда таких не видел. Хорошо, в нас не въехали. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной!» — отметил президент.

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Ближе к вечеру Владимир Путин устроился в палатке на территории сибирской тайги. Его спутники увидели внутри временного жилища необычный камин. Как сказал глава страны, холст с изображением огня согревает.

Кроме встречи с таежными обитателями президент Владимир Путин похвастался еще одним развлечением. Российский лидер, управляя катером, вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу отправился на рыбалку. Им удалось выловить щуку.