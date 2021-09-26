Кадры с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге появились в Сети

Москва, 26 сентября. Президент России Владимир Путин во время отдыха в сибирской тайге с главой Минобороны Сергеем Шойгу управлял катером, на котором оба ехали на рыбалку.

Понаблюдать за отдыхом главы государства можно на видеозаписи, предоставленной телеканалом РЕН-ТВ. На опубликованных кадрах видно, как лодка с министром и президентом, оснащенная рыболовными снастями, двигается к месту ловли.

Как выяснилось, рыбалка прошла весьма удачно. Путин и Шойгу смогли поймать большую щуку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что глава государства после рабочей поездки на Дальний Восток отправился на несколько дней отдыхать в тайгу. Компанию ему составил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Обычный отдых: тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее», — уточнил Песков.

Однако во время отдыха произошли непредвиденные события. Когда автомобиль с президентом и министром передвигался по тайге, перед ними выскочили маралы. Путин удивился появлению животных и признался что никогда не видел их такого большого размера.