Дворец Гейдара Алиева загорелся в Баку

Баку, 26 сентября. Дворец бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева вспыхнул в Баку. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, в здании произошел взрыв, который спровоцировал возгорание. Позже появилась информация, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Местные жители пишут, что пожар удалось ликвидировать. На месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Дворец имени Гейдара Алиева является крупнейшей развлекательной площадкой в Азербайджане. На ней проводятся различные концертные выступления и значимые городские мероприятия, в том числе инаугурация главы государства.

Этим же вечером крупный пожар произошел в Милане. Приехавшие на место происшествия спасатели эвакуировали не менее десяти человек из горящего дома в западной части города.