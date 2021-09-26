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Дворец Гейдара Алиева загорелся в Баку

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 00:56
Происшествия
Дворец Гейдара Алиева загорелся в Баку
pixabay.com

Баку, 26 сентября. Дворец бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева вспыхнул в Баку. На месте происшествия работают экстренные службы, сообщили очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, в здании произошел взрыв, который спровоцировал возгорание. Позже появилась информация, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Местные жители пишут, что пожар удалось ликвидировать. На месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства возгорания.

Дворец имени Гейдара Алиева является крупнейшей развлекательной площадкой в Азербайджане. На ней проводятся различные концертные выступления и значимые городские мероприятия, в том числе инаугурация главы государства.

Этим же вечером крупный пожар произошел в Милане. Приехавшие на место происшествия спасатели эвакуировали не менее десяти человек из горящего дома в западной части города.

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