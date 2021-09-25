Встреча бойцов UFC Яна и Стерлинга отменена по неизвестной причине

Москва, 25 сентября. Бой за титул чемпиона UFC в категории легчайшего веса между американцем Алджамейном Стерлингом и россиянином Петром Яном отменен. Причиной этому послужила травма спортсмена из США.

Состязание должно было пройти 30 октября в Абу-Даби. Согласно имеющейся информации, выйти в октагон Стерлингу помешала травма шеи. Недавно американца прооперировали, пишет ТАСС.

«Стерлинг выбыл. У него травма шеи, ранее он ее оперировал», — рассказал источник, близкий к ситуации.

Первая встреча спортсменов закончилась дисквалификацией бойца из Российской Федерации. Причиной этому послужила атака коленом в голову, которая запрещена по правилам UFC. Судейская коллегия также отобрала у Петра Яна чемпионский пояс.

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