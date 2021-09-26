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Спасатели эвакуировали 100 жильцов горящего дома в Милане
Происшествия
Спасатели эвакуировали 100 жильцов горящего дома в Милане
pixabay.com

Милан, 26 сентября. Возгорание произошло в одном из жилых домов на западе Милана вечером 25 сентября. Из пылающего здания эвакуировали не менее 100 человек, пишет газета La Repubblica.

По данным издания, две квартиры полностью выгорели. Пламя также повредило чердак жилого дома. Сведения о пострадавших на данный момент отсутствуют.

На месте происшествия работают бригады спасателей и сотрудники скорой помощи. Выясняются обстоятельства и причины возгорания. Борьба с пожаром продолжается.

В конце августа в Милане уже был крупный пожар. Тогда на окраине города загорелся 15-этажный дом. Инцидент привел к задымлению всего района. Огонь полностью уничтожил фасад жилого здания.

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