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Депутат ГД Федоров: Мали имеет право на выбор партнеров и независимую внешнюю политику
Весь мир
Депутат ГД Федоров: Мали имеет право на выбор партнеров и независимую внешнюю политику
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Республика Мали является суверенной страной, правительство которой способно самостоятельно принимать внешнеполитические решения. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров после пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

«Его заявление полностью соответствует политике России. Еще Владимир Путин сказал, что мы будем бороться с однополярным миром, а новая многополярная реальность – это не только команда нам, но и сообщение другим странам. Всем нашим союзникам и партнерам, которые хотят жить суверенно.

 Лавров об этом фактически сегодня и сказал в отношении Мали. Но это касается любой страны. То есть любое государство, которое захочет принимать решение самостоятельно, без приказов со стороны Запада, может рассчитывать на поддержку России», — объяснил парламентарий.

Слова главы МИД России прозвучали во время пресс-конференции на полях 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он отметил, что власти Мали обратились к отечественным инструкторам в связи с тем, что Париж намерен существенно сократить военный контингент в республике на фоне недовольства взаимодействия Москвы и Бамако.

Депутат ГД Федоров: Мали имеет право на выбор партнеров и независимую внешнюю политику
Global Look Press  / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«А сообщения французов, немцев и других европейских держав о том, что они не станут работать вместе с россиянами, выведут войска, закроют свои базы и перестанут вести борьбу с террористами – это элемент давления. Но нельзя забывать, что те базы, которые там находятся, они и являются опорой для терроризма, и если бы в Мали не было войск Запада, то там бы уже давно не было боевиков. Поэтому это чисто пугалка и они никогда не выведут свои войска, если эти войска оттуда просто не будут изгнаны народом», — добавил Федоров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ сообщил, что заключение соглашение между Мали и российской частной военной компанией «осуществляется на законных основаниях и касается отношений между принимающей стороной и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов».

Депутат ГД Федоров: Мали имеет право на выбор партнеров и независимую внешнюю политику
Федеральное агентство новостей  / 

«Еще подчеркну, что по линии государства мы тоже вносим вклад в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи Мали. Ну и в рамках Совета безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — заключил Сергей Лавров.

Ранее министр провел рабочую встречу с малийским коллегой Абдулаем Диопом. Стороны обсудили укрепление многопрофильного сотрудничества между странами и договорились о дальнейшем, плодотворном сотрудничестве.

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