Лавров высмеял Украину в разговоре о просьбах к Западу

Нью-Йорк, 25 сентября. Украина «выбрала» весь лимит на просьбы к Западу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на 76-ой сессии Генассамблеи ООН.

Он ответил на вопрос о так называемом «вмешательстве» России в американские выборы. Глава МИД РФ констатировал, что Вашингтон позволил себе соответствующие заявления, «не разобравшись».

«Это американские манеры, мы к ним привыкли. Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — пошутил Лавров.

Он ранее раскритиковал идею США провести «саммит демократий». Министр заверил, что подобное мероприятие «в духе холодной войны» расколет мировое сообщество.