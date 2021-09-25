Лавров: Кремль ожидает от НАТО моратория на размещение ракет средней и малой дальности

Нью-Йорк, 25 сентября. Российская Федерация ждет реакции от стран-участников Североатлантического альянса на предложенный Москвой запрет на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности.

Кремль после выхода Белого дома из соглашения о РСМД в одностороннем порядке взял на себя обязательства запретить дислоцирование ракет с ядерным и неядерным оснащением. Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«По-прежнему ожидаем реакцию членов НАТО на наше предложение объявить аналогичный мораторий, подкрепленный — подчеркну это особо — взаимными верификационными мерами», – заявил Лавров.

США приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД зимой 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Москва отвергла эти обвинения и предоставила ряд встречных претензий.

Министр во время своего выступления на ГА ООН подверг критике идею Белого дома о проведении «саммита демократий». По его мнению, такое мероприятие может знаменовать крестовый поход против несогласных.