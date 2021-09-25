Полиция Сочи задержала открывшего в ТЦ стрельбу мужчину

Сочи, 25 сентября. Мужчина, открывший в одном из ТЦ города Сочи стрельбу из травматического оружия, был задержан полицией. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Правонарушитель открыл огонь из травматического оружия на территории первого этажа в торговом центре. Инцидент произошел в Центральном районе Сочи.

Отмечается. что стрелок был задержан сотрудниками охранной компании. Согласно неподтвержденной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники правоохранительных органов на данный момент занимаются выяснением причин и обстоятельств стрельбы.

Похожее происшествие недавно произошло в Москве, возле театра «Около дома Станиславского». Там правонарушитель обстрелял из оружия входную дверь учреждения культуры.