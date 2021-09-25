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Глава МИД России Лавров предложил ввести хештег в поддержку устава ООН

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 22:29
Политика
Глава МИД России Лавров предложил ввести хештег в поддержку устава ООН
flickr.com  /  МИД России

Нью-Йорк, 25 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН предложил ввести в социальных сетях хештег #НашиПравилаУставООН.

По мнению дипломата, такой шаг поддержит основополагающий источник международного права. Акцию проведут в соцсетях на шести языках Организации Объединенных Наций: русский, английский, французский, арабский, китайский и испанский.

«Мы разные, но это не должно мешать нам работать на благо наших народов и всего человечества. Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций — уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех», — заявил Лавров.

В ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи министр Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели двустороннюю встречу, на которой обсуждались вопросы роли организации в мировом политическом сообществе. Как пишет «Парламентская газета», стороны также отметили важность развития взаимоотношений между Россией и Организацией Объединенных Наций.

Лавров в ходе своего выступления также раскритиковал Соединенные Штаты за идею проведения «саммита демократий». Министр уверен, что такой шаг может спровоцировать раскол мирового сообщества на «своих» и «чужих».

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