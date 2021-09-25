Лавров: легитимное правительство Мали самостоятельно выберет способ борьбы с терроризмом

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН. Политик ответил на вопросы, касающиеся взаимодействия между Бамако и Москвой.

Лавров обратил внимание присутствующих на независимость Мали, правительство которой имеет право самостоятельно выстраивать внутреннюю и внешнюю политику. По мнению дипломата, суверенное государство не нуждается в указаниях извне: с кем ему сотрудничать и к кому обращаться за помощью.

Также глава МИД России резюмировал неэффективность французской военной операции «Бархан». Бойцы Пятой республики не смогли справиться с террористической угрозой. Более того, радикальные формирования за годы присутствия иностранных войск в стране только усилились.

«Малийские власти оценили собственные способности как недостаточные без внешней поддержки. И поскольку внешняя поддержка сокращается со стороны тех, кто обязался там помогать искоренять терроризм, они обратились к частной российской военной компании. Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной, легитимным правительством и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — объяснил Лавров.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Россия руководствуется исключительно нормами международного права. Оказание поддержки Мали полностью оправдано:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

Все факты говорят о том, что французскому присутствию на Черном континенте приходит конец. Коренное население материка утратило доверие к бывшей метрополии. Африканцы повсеместно избавляются от ставленников Елисейского дворца, отдавая предпочтение молодым военным, заинтересованным в процветании отечества. Именно за патриотизм малийцы поддержали полковника Ассими Гоита, вернувшего страну на путь процветания.

Жители, уставшие терпеть агрессивную политику Пятой республики, устроили митинг в столице Мали. Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию и потребовали Париж покинуть страну. Акция прошла под лозунгом «Франция, уходи, Россия, приходи». Повсеместно развевался российский триколор. Малийцы, положительно оценившие работу Москвы в Центральноафриканской Республике, заинтересованы во всестороннем партнерстве с россиянами.

Ранее Лавров встретился с министром иностранных дел Мали Абдулаем Диопом. Дипломаты обсудили укрепление многопрофильного сотрудничества между странами.