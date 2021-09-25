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Лавров раскритиковал идею Вашингтона о «саммите демократий»
Политика
Лавров раскритиковал идею Вашингтона о «саммите демократий»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Нью-Йорк, 25 сентября. Инициированный США «саммит демократий» расколет мировое сообщество на «своих» и «чужих». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии ГА ООН.

Идея США провести мероприятие «в духе холодной войны» способна провозгласить идеологический крестовый поход против инакомыслящих, заметил Лавров. По его словам, это может привести к неминуемому расколу в мировом сообществе.

«Участников [саммита. — Прим.ФАН], разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива — вполне в духе "холодной войны" — провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных», — сказал он.

Лавров также высказался, что Организация Объединенных Наций должна укрепить свою роль на мировом поприще. Слова российского министра уже поддержал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш и заявил о намерении развивать отношения РФ и организации, передает «Парламентская газета».

Российский дипломат часто поднимает тему попыток США повлиять на политику других стран. Так, недавно он призвал Вашингтон отказаться от влияния на другие государства. По мнению Лаврова, метод цветных революций приводит к ужасным последствиям.

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