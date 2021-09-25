Лавров: стремление отдельных стран милитаризировать интернет станет новой угрозой

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН. Среди новых угроз он выделил стремление некоторых стран милитаризировать интернет.

Сергей Лавров считает, что для обеспечения международной информационной безопасности важны не чьи-то «специальные правила», а договоренности. С их помощью можно будет рассмотреть любые проблемы, считает министр иностранных дел.

«Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений. Россия выступает за согласование на площадке ООН путей обеспечение информационной безопасности», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем и обсудил развитие сотрудничества, передает RT. Стороны подчеркнули важность укрепления роли международной организации на мировой арене.