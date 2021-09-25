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Лавров осудил дискриминацию российских вакцин от коронавируса Западом
Общество
Лавров осудил дискриминацию российских вакцин от коронавируса Западом
flickr.com  /  МИД России

Нью-Йорк, 25 сентября. Западные страны не должны ограничивать использование российских вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он раскритиковал попытки иностранных государств дискриминировать отечественные препараты. Глава МИД РФ обратил внимание, что некоторые страны Евросоюза зарегистрировали российские вакцины от COVID-19. Этот опыт должен стать примером как для ЕС, так и для НАТО.

«Мы не приемлем попыток ограничивать, дискриминировать вакцины, которые не зарегистрированы в США, но многократно доказали свою эффективность. Это касается и "Спутника V"», — объявил Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН.

Он также выступил на общеполитической дискуссии, где назвал COVID-19 общим врагом. В связи с этим Россия выступает за взаимное признание вакцин, которые были одобрены на национальном уровне.

Сергей Лавров ранее ответил на вопрос коллеги из Таиланда Дона Прамудвины о вакцинации. Министр пояснил, что у него еще сохранился иммунитет после перенесенного COVID-19.

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