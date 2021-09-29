Флот США наращивает силы для борьбы с российскими подлодками

Командование Атлантического флота ВМС США заявило о формировании специализированной группы кораблей, которые будут ориентированы исключительно на решение противолодочных задач у восточного побережья США.

Это решение связано, как полагают эксперты, с участившимися случаями контактов американских кораблей с российскими подводными лодками, проходящими в Атлантику через проливы между Гренландией, Исландией и Соединенным Королевством.

По мнению военных специалистов из США, в настоящее время можно говорить о фактическом восстановлении российским флотом своего постоянного «подводного» присутствия в северной части Атлантического океана, как это было в годы холодной войны.

Также стоит добавить, что отечественные атомные подводные лодки в конце 2019 года и феврале-марте 2020 года, действуя на трансатлантических коммуникациях, продемонстрировали полную уязвимость американских конвоев, которые везли в Европу технику и личный состав бригадных боевых групп для участия в крупномасштабных учениях Defender Europe 2020.

shape.nato.int / SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe

Разбор этих событий показал, что российские подводные силы оказались способны незаметно преодолевать гидроакустические рубежи, установленные в проливах, ведущих в Атлантику с мест базирования Северного флота ВМФ России. Как видно, на оценку ситуации и разработку мер противодействия в ВМС США ушло полтора года.

Вновь сформированное соединение кораблей получило название Task Group Greyhound, а в состав этой целевой группы войдут ракетные эсминцы типа Arleigh Burke, как наиболее оснащенные для противолодочной борьбы корабли.

Целевая группа будет базироваться на Мейпорте во Флориде. Заявлено, что первоначально в нее вводятся эсминцы DDG-75 Donald Cook и DDG-116 Thomas Hudner. Если первый хорошо знаком российским морякам и летчикам, то второй был введен в боевой состав ВМС США всего пару лет назад и пока никак себя не зарекомендовал.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Eben Boothb / Общественное достояние

Со следующего года в нее войдут эсминцы DDG-67 Cole и DDG-107 Gravely, при этом эсминец Donald Cook уйдет на долгосрочный ремонт, а его место в группе с начала 2022 года займет эсминец DDG-68 The Sullivans.

Как заявил командующий надводными силами Атлантического флота ВМС США контр-адмирал Брендан Маклейн, в целевую группу включатся корабли, экипажи которых показали лучшую подготовку по противолодочной обороне и готовы быстро реагировать на возникающие подводные угрозы.

«Стратегическая защита вступила в новую эру, и наши ключевые противники развернули и продолжают развивать ряд возможностей, чтобы держать нас под угрозой. Целевая группа Greyhound расширяет наше превосходство за счет развития опыта подводной войны и использования достигнутых компетенций для ведения подводного боя», — сказал он.

В дальнейшем планируется большую часть времени, отведенного на боевую подготовку, отдавать обучению экипажей данных кораблей методам противолодочной войны, вовлекая в этот процесс базовую патрульную авиацию, а также палубные вертолеты и другие средства освещения подводной обстановки.

flickr.com / U.S. Department of Defense

По мнению американского военно-морского командования, работа целевой группы будет выглядеть следующим образом: получив сигнал о наличии российской подводной лодки в каком-то районе Атлантического океана (это может быть стационарная или мобильная гидроакустическая сеть, противолодочные самолеты патрульной авиации, вертолеты палубной авиации или корабельные гидроакустические комплексы других эсминцев или крейсеров), целевая группа, действуя совместно с авиацией, быстро развертывается в районе, где предположительно может находиться российская подлодка, и приступает к ее активному поиску.

Самолеты обкладывают район буями, с которых принимают информацию о подводной обстановке, и как только удается «зацепиться» за подводную лодку, проводятся мероприятия по ее нейтрализации.

Нужно отметить, что в последние годы ВМС США приняло на вооружение значительное число новейших средств подводной борьбы, одним из которых является программный пакет Minotaur, встроенный в противолодочные разведывательно-ударные комплексы кораблей и авиации.

c6f.navy.mil /

Данное программное обеспечение позволяет объединить средства поиска и поражения в единую боевую систему, сократив время на изучение и оценку обстановки. ВМС США делает серьезную ставку на ее возможности, полагая, что новое вооружение позволит им повысить неуязвимость «непотопляемого авианосца» — чем иногда называют континентальную часть США.

В свою очередь российские и китайские специалисты уже предложили для своих флотов ряд комплексных решений, позволяющих гарантированно преодолевать американские рубежи противолодочной обороны. Паритет — основа мира на этой планете.