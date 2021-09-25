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США прекращают поддержку Саудовской Аравии в Йемене
Весь мир
США прекращают поддержку Саудовской Аравии в Йемене
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Вашингтон намерен прекратить логистическую и разведывательную поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей Конгресса США.

Утверждается, что данное решение является частью плана американских властей по прекращению йеменского конфликта, активным участником которого является Эр-Рияд, возглавляющий действующую в стране арабскую коалицию.

Новый документ был одобрен конгрессменами с незначительным перевесом — у этой инициативы оказалось много противников. Теперь резолюция будет направлена на голосование в сенат, где определится, включат ли ее в новый законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год.

С идеей прекращения поддержки атак саудитов в Йемене президент США Джо Байден выступил сразу же после вступления в должность. Одним из первых его шагов стала заморозка сделки на продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, которая была одобренна в последние часы работы администрации Дональда Трампа.

США прекращают поддерживать Саудовскую Аравию в Йемене
Федеральное агентство новостей  / 

При этом в Вашингтоне заявили о планах пересмотреть двусторонние отношения с королевством, однако это так ни к чему и не привело. США все так же продолжают считать Саудовскую Аравию одним из своих ключевых партнеров в регионе.

По этой причине взамен наступательного вооружения Байден пообещал обеспечить саудитов оборонными средствами, которые, впрочем, все равно могут эксплуатироваться в сражениях с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Хотя Вашингтон публично выступает против войны, американцы остаются на стороне Саудовской Аравии и негативно относятся к повстанцам.

Хоть США и поручили Пентагону вывести с территории Персидского залива часть вооруженных сил страны и ударных средств — трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot — страна не останется без защиты. Ранее глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи уже говорил о том, что параллельно с переброской своих военнослужащих и техники в другие части света Госдеп планирует максимизировать присутствие американских систем на базах местных союзников.

Находящиеся непосредственно в арсенале Пентагона вооружение будет использоваться на иных стратегических направлениях, но Соединенные Штаты являются крупным экспортером оружия, так что без своей доли техники их платежеспособные союзники вряд ли останутся.

ЗРК Patriot
wikipedia.org  / Official U.S. Navy Page

Эта тактика уже проявила себя в той же Саудовской Аравии. Сразу после переброски американских ЗРК Patriot из региона, Греция отправила туда партию аналогичных комплексов. Вряд ли договор об этом был достигнут без обсуждения с Вашингтоном.

Кроме того, около недели назад Госдеп США направил на утверждение в конгресс соглашение с королевством, подразумевающее обслуживание парка американских боевых вертолетов: как уже эксплуатируемых, так и новых Boeing CH-47D Chinook, продажу которых администрация Байдена все же одобрила.

Так что прекращение разведывательной и логистической поддержки Саудовской Аравии, которое одобрили конгрессмены, на деле не приведет к ослаблению позиций Эр-Рияда. Наверняка Вашингтон вновь найдет окольные пути, которыми саудиты смогут получать необходимую им информацию, в то время как американские власти формально выполнят свои обещания.

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