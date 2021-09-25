США прекращают поддержку Саудовской Аравии в Йемене

Вашингтон намерен прекратить логистическую и разведывательную поддержку Саудовской Аравии в Йемене. Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей Конгресса США.

Утверждается, что данное решение является частью плана американских властей по прекращению йеменского конфликта, активным участником которого является Эр-Рияд, возглавляющий действующую в стране арабскую коалицию.

مجلس النواب الاميركي يصوت قبل قليل بالموافقة على وقف اي دعم لوجستي وعسكري للتحالف بقيادة #السعودية في #اليمن حيث نال التعديل موافقة 219 صوتًا أغلبهم من الحزب الديموقراطي فيما صوت ضده 207 نائبًـا pic.twitter.com/n1lvnnQAhB — The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 23, 2021

Новый документ был одобрен конгрессменами с незначительным перевесом — у этой инициативы оказалось много противников. Теперь резолюция будет направлена на голосование в сенат, где определится, включат ли ее в новый законопроект об оборонном бюджете Соединенных Штатов на будущий год.

С идеей прекращения поддержки атак саудитов в Йемене президент США Джо Байден выступил сразу же после вступления в должность. Одним из первых его шагов стала заморозка сделки на продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, которая была одобренна в последние часы работы администрации Дональда Трампа.

Федеральное агентство новостей /

При этом в Вашингтоне заявили о планах пересмотреть двусторонние отношения с королевством, однако это так ни к чему и не привело. США все так же продолжают считать Саудовскую Аравию одним из своих ключевых партнеров в регионе.

По этой причине взамен наступательного вооружения Байден пообещал обеспечить саудитов оборонными средствами, которые, впрочем, все равно могут эксплуатироваться в сражениях с йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах». Хотя Вашингтон публично выступает против войны, американцы остаются на стороне Саудовской Аравии и негативно относятся к повстанцам.

Biden Trimming Forces Sent to Mideast to Help Saudi Arabia https://t.co/GJKiNVUD4x — Microsoft News (@microsoftnews) April 2, 2021

Хоть США и поручили Пентагону вывести с территории Персидского залива часть вооруженных сил страны и ударных средств — трех батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot — страна не останется без защиты. Ранее глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи уже говорил о том, что параллельно с переброской своих военнослужащих и техники в другие части света Госдеп планирует максимизировать присутствие американских систем на базах местных союзников.

Находящиеся непосредственно в арсенале Пентагона вооружение будет использоваться на иных стратегических направлениях, но Соединенные Штаты являются крупным экспортером оружия, так что без своей доли техники их платежеспособные союзники вряд ли останутся.

wikipedia.org / Official U.S. Navy Page

Эта тактика уже проявила себя в той же Саудовской Аравии. Сразу после переброски американских ЗРК Patriot из региона, Греция отправила туда партию аналогичных комплексов. Вряд ли договор об этом был достигнут без обсуждения с Вашингтоном.

Кроме того, около недели назад Госдеп США направил на утверждение в конгресс соглашение с королевством, подразумевающее обслуживание парка американских боевых вертолетов: как уже эксплуатируемых, так и новых Boeing CH-47D Chinook, продажу которых администрация Байдена все же одобрила.

USA clears $500 million support deal for Saudi helicopters https://t.co/oJj0SEgszf — David Turns (@TonkaGR1) September 24, 2021

Так что прекращение разведывательной и логистической поддержки Саудовской Аравии, которое одобрили конгрессмены, на деле не приведет к ослаблению позиций Эр-Рияда. Наверняка Вашингтон вновь найдет окольные пути, которыми саудиты смогут получать необходимую им информацию, в то время как американские власти формально выполнят свои обещания.