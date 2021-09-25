Сергей Лавров: ведущие сверхдержавы не имеют согласия по принципам мироустройства

Нью-Йорк, 25 сентября. Глава МИД России Сергей Лавров выступает на общеполитической дискуссии 76-й сессии ГА ООН. Он указал, что между ведущими державами нет согласия относительно мироустройства.

Сотрудничество Объединенных Наций востребовано в условиях, когда ведущие державы не нашли согласия в принципах мироустройства. По словам Лаврова, очередная сессия Генассамблеи символизирует коллективную решимость восстановить нормальное общение.

«У нас неи иного выбора: широкое сотрудничество Объединенных Наций особенно востребовано сейчас, когда число проблем на глобальной повестке продолжает расти. Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Среди ведущих держав нет согласия относительно принципов мироустройства», — заявил министр.

Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам визита в Нью-Йорк, передает RT. По словам министра иностранных дел, Россия вместе с Госдепом Соединенных Штатов готовит ряд контрактов по линии внешнеполитических ведомств.