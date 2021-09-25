Власти Нидерландов уволили статс-секретаря минэкономики после критики COVID-пропусков

Амстердам, 25 сентября. Исполняющая обязанности статс-секретаря Министерства экономики и политики в области климата Нидерландов Мона Кейзер потеряла работу после критики COVID-сертификатов.

Решение об отставке имеет немедленный эффект. Его принял и.о. премьер-министра Марком Рютте при поддержке и.о. министра экономики и политики в области климата Стефа Блока и других членов правительства. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК).

Накануне Мона Кейзер высказала свое мнение в интервью газете De Telegraaf. Она усомнилась в эффективности COVID-пропусков и предложила пересмотреть правила в условиях пандемии COVID-19. Соответствующее заявление начали активно критиковать, в том числе в партии «Христианско-демократический призыв».

Кабинет министров России ранее сообщил о планах по усилению санитарного контроля в пунктах пропуска через границу. Глава ведомства Михаил Мишустин пояснил, что эта мера необходима для создания так называемого «щита».